Rund 800 Lehrpersonen an Südtirols Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen haben bei der Online-Stellenwahl für das Schuljahr 2026\/2027 eine Stelle erhalten. Die frei gebliebenen Stellen werden nun von den Schulen vergeben.<h3>\r\n Angebot und Nachfrage klaffen auseinander<\/h3>Bei der Vergabe von unbefristeten Lehraufträgen (Stammrolle) klaffen Angebot und Nachfrage weiterhin stark auseinander. In einigen Fächern und Bereichen gibt es zwar zahlreiche Stellen, aber kaum Bewerberinnen oder Bewerber, etwa für Technische Fächer, Integration in der Grund- und Mittelschule, Sprachförderung Deutsch. <BR \/><BR \/>In anderen Fächern gibt es keine oder sehr wenige Stellen und viele Interessierte, wie für Religion, Musik, Sport und Englisch in der Oberschule. So konnten nur 175 (39,1 Prozent) der möglichen 447 Stammrollenstellen vergeben werden, und zwar 60 in der Grundschule, 69 in der Mittelschule und 46 in der Oberschule.<BR \/><BR \/>Bei der Vergabe der befristeten Lehraufträge haben von 1106 Bewerberinnen und Bewerbern in den Ranglisten 683 eine Stelle gewählt, wobei 571 (83,6 Prozent) ihren ersten Stellenwunsch, 99 (14,4 Prozent) ihren zweiten und 31 (4,5 Prozent) ihren dritten Stellenwunsch erhalten haben.<BR \/><BR \/>In 67 Fällen war keiner der eingegebenen Stellenwünsche mehr verfügbar, sodass die Lehrpersonen keine Stelle erhalten haben.<BR \/><BR \/>Auch insgesamt 65 Lehrpersonen der Grundschule (57 Klassenlehrpersonen der Grundschule, 2 Lehrpersonen für Integration Grundschule sowie 6 Lehrpersonen für den Zweitsprachenunterricht in der Grundschule) mit unbefristetem Arbeitsvertrag (Stammrolle) erhielten über eine Online-Stellenwahl einen provisorischen Dienstsitz.<h3>\r\nNoch über 1000 freie Stellen<\/h3>Bei allen Stellenwahlen zusammen wurden 2044 Stellen angeboten. Davon wurden 914 Stellen gewählt (davon 683 befristet). Insgesamt 1130 Stellen blieben frei. <BR \/><BR \/>Der Anteil der vergebenen Stellen ist in den Fächern sehr unterschiedlich. So wurden in der Oberschule in Philosophie alle angebotenen Stellen durch die Stellenwahl besetzt. In den Fächern Sport, Biologie und Englisch der Oberschule wurden über 85 Prozent der verfügbaren Stellen durch die Stellenwahl besetzt. <BR \/><BR \/>Einen niedrigen Anteil an gewählten Stellen haben in der Grundschule mit unter 20 Prozent Religion und Italienisch, in der Mittelschule mit 17,5 Prozent Mathematik und Naturkunde und in der Oberschule Informatik (11,8 Prozent) sowie Mathematik\/Physik (5,9 Prozent).<BR \/><BR \/>In der Grundschule blieben insgesamt 50,9 Prozent der angebotenen Stellen frei, in der Mittelschule 70,1 Prozent und in der Oberschule 40 Prozent.<h3>Neue Wege mit eigener Ausbildungsschiene<\/h3>Laut Landesrat Philipp Achammer müsse das Land Südtirol in jenen Unterrichtsfächern, in denen Stellen unbesetzt bleiben, neue Wege gehen: „Gerade in jenen Bereichen, in denen es schwierig ist, die Stellen zu besetzen, müssen wir als Land Südtirol neue Wege gehen. Deshalb wollen wir eine eigene Ausbildungsschiene schaffen, die eine schnelle Qualifizierung für die Unterrichtstätigkeit ermöglicht. Ich werde der Landesregierung dazu entsprechende Vorschläge vorlegen.“ <BR \/><BR \/>Für Landesrat Philipp Achammer ist es ein zentrales Anliegen, dass die offenen Stellen so gut wie möglich besetzt werden: „Wenn wir Bildungsgerechtigkeit für jedes Kind umsetzen wollen, braucht es genügend Lehrpersonal. Darum ist dies nun ein wichtiger Moment, um bestmöglich in das neue Schuljahr 2026\/27 starten zu können.“<h3>\r\nSchulen vergeben jetzt nicht gewählte Stellen direkt<\/h3>Die frei gebliebenen Stellen werden nun von den Schulen vergeben. Dabei kommen auch Bewerberinnen und Bewerber ohne die für den Lehrberuf vorgeschriebene Qualifikation zum Zug. <BR \/><BR \/>An Südtirols deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen unterrichten im Laufe eines Schuljahres rund 1200 Personen ohne den vorgesehenen Studientitel, das sind rund 16 Prozent des gesamten Lehrpersonals.