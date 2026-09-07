Egal ob der stolze Blick vor der Haustür, das bunte Gewusel auf dem Schulweg oder der klassische Schnappschuss mit der Schultüte: Schickt uns eure Fotos vom Schulstart! Wir sammeln die schönsten, lustigsten und emotionalsten Aufnahmen und veröffentlichen sie in einer großen Bildergalerie auf unserer Seite.<h3>\r\nSo einfach geht's:<\/h3><b>Schickt uns die Fotos bitte per E-Mail an <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Wichtig: Schreibt uns bitte kurz dazu, wer auf dem Foto zu sehen ist und in welchem Ort das Bild aufgenommen wurde.<BR \/><BR \/><i>Hinweis zum Datenschutz: Mit der Einsendung erlaubt ihr uns die Veröffentlichung des Fotos auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen. Bitte vergewissert euch, dass alle gezeigten Personen (und deren Eltern) mit der Veröffentlichung einverstanden sind.<\/i><BR \/><BR \/>Wir freuen uns riesig auf eure Schnappschüsse und wünschen allen Schulkindern, Eltern und Lehrpersonen einen fantastischen Start in das neue Schuljahr!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="784337" data-version="v2"><\/div><\/div>\n