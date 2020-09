Schulturnhallen wieder für Sportvereine zugänglich

Von der Schulschließung im Frühjahr 2020 waren auch zahlreiche Sportvereine, welche die Hallen für die Ausübung ihrer sportlichen Tätigkeiten nutzen, gezwungen ihre Tätigkeit einzuschränken oder auszusetzen.Nachdem nun auch die Schülerinnen und Schüler wieder in Präsenz am Unterricht teilnehmen, soll nun auch wieder den Sportvereinen der Hallenzutritt in den unterrichtsfreien Zeiten gewährt werden.In den Hallen seien natürlich die geltenden Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Normalerweise werde bereits im Mai mit den organisatorischen Arbeiten begonnen, aufgrund der vielfältigen Aufgaben, die sich durch den Gesundheitsnotstand ergeben haben, hat sich in diesem Jahr das Procedere in die Länge gezogen.

stol/lpa