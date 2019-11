Schuss aus Autofenster: Schütze ausgeforscht

Nachdem ein Unbekannter am Samstagnachmittag in Vomp in Nordtirol (Bezirk Schwaz) mit einer Schusswaffe aus dem Dachfenster eines Autos geschossen hatte, ist ein 21-jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht worden. Das Auto – ein schwarzer BMW – war Teil eines Fahrzeug-Konvois einer Hochzeitsgesellschaft gewesen, teilte die Polizei mit.