<BR \/>Die Exekutive bezeichnete die mutmaßlichen Täter als Terroristen. Die genaue Identität und das Motiv waren zunächst jedoch nicht klar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209390_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Der Nahost-Konflikt hatte sich zuletzt rund um eine angesagte Großoffensive von Israels Militär in Gaza-Stadt und stockender Verhandlungen mit der militanten Palästinenserorganisation über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und über die Freilassung der verbliebenen, israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas noch einmal zugespitzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209393_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. „Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert“, sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.