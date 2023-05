Schusswunden: Mann stirbt in Nacht von Meister-Party in Neapel

Der 26-Jährige sei mit Schusswunden in einem Krankenhaus in Neapel gestorben und bereits in schlechtem Zustand eingeliefert worden. Angaben dazu, was passiert war, gab es zunächst nicht. 3 weitere Menschen seien durch Schüsse verletzt worden.Der SSC Neapel hatte zuvor mit einem 1:1 bei Udinese Calico nach 33 Jahren Warten den Gewinn seines dritten „Scudetto“ perfekt gemacht. Vor der Meldung über den Tod des 26-Jährigen gab es bereits Berichte über drei andere Fans, die wegen Verletzungen durch Pyrotechnik an den Händen behandelt werden mussten.In Udine wurden nach einem Gedränge infolge des Platzsturms acht Fans medizinisch betreut, wie der Präfekt sagte.