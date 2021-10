Schutz bei Johnson & Johnson „ungenügend“

Dies könne ab 4 Wochen nach der Johnson & Johnson-Impfung erfolgen, teilte das Expertengremium gestern mit. Außerdem wurde eine Covid-19-Auffrischimpfung für Menschen über 70 Jahren empfohlen.Generell schützten die Vakzine zwar effektiv und anhaltend, in einem höheren Alter falle die Immunantwort nach der Impfung aber insgesamt geringer aus, und Infektionen Geimpfter könnten häufiger auch zu einem schweren Krankheitsverlauf führen, teilte die Stiko gestern mit.Die Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff sollte frühestens ein halbes Jahr nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen. Eine dritte Booster-Dosis sollten zudem Bewohner von Alters- und Pflege- einrichtungen erhalten, Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit zu Pflegenden oder anderen Menschen mit erhöhtem Risiko für schwere Krankheitsverläufe sowie das Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt. Personen, die einmal mit dem Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden seien, solle zudem eine zusätzliche mRNA-Impfdosis angeboten werden ab 4 Wochen nach der Impfung. Zur Begründung zu Johnson & Johnson verwies die Stiko auf sogenannte Impfdurchbrüche: Im Verhältnis zur Zahl der verabreichten Dosen würden in Deutschland die meisten dieser Ansteckungen bei Geimpften mit Johnson & Johnson verzeichnet. Die Wirksamkeit gegen die hierzulande vorherrschende Delta-Variante sei im Unterschied zu den anderen Corona-Impfstoffen vergleichsweise gering, hieß es. Die Stiko spricht letztlich von ungenügendem Impfschutz. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson galt bisher eine Dosis als ausreichend für den vollen Impfschutz.

apa/afp/reuters