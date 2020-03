Schutz der Umwelt für 94 Prozent der Bürger wichtig

Für 91 Prozent sei der Klimawandel ein ernstes Problem, 83 Prozent hielten europäische Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt für erforderlich, gab die Europäische Kommission am Dienstag bekannt.Über 3 Viertel (78 %) der mehr als 27.000 Befragten in allen EU-Ländern seien der Meinung, dass Umweltaspekte direkte Auswirkungen auf ihr tägliches Leben und ihre Gesundheit hätten. Mehr als 80 Prozent der Bürger machten sich Sorgen wegen der Auswirkungen von Chemikalien, die in Alltagsprodukten enthalten seien.Die Ergebnisse dieser Umfrage seien nicht überraschend, erklärte der für Umwelt, Meere und Fischerei zuständige EU-Kommissar Virginijus Sinkevicius. Mit dem europäischen Grünen Deal wolle man genau diesen Anliegen der Bürger gerecht werden.„Ich freue mich, dass es Unterstützung für die von uns angestrebten grundlegenden Veränderungen unserer Gesellschaft und Wirtschaft gibt, und dass die Menschen dabei eine aktive Rolle einnehmen wollen“, sagte Sinkevicius.

apa