Schutzmäntel und Masken erreichen in Kürze Südtirol

Gegen 7 Uhr überquerten die Lkw bei Kufstein die Grenze ins Bundesland Tirol, um 9.30 Uhr wird die Ladung – eskortiert von Polizeischutz und Heer – am Brenner erwartet, wo sie dann der Eskorte der Berufsfeuerwehr Bozen übergeben werden.„Die Lkw werden von Polizei und Heer eskortiert, da erst unlängst in Polen einige Laster mit der in diesen Zeiten sehr begehrten Ware abhanden gekommen sind“, erklärt Fercam-Präsident Thomas Baumgartner gegenüber STOL.In Bozen angekommen wird der Großteil der Ladung nach der Verzollung dann dem Südtiroler Sanitätsbetrieb übergeben.Die 5 Lkw der Firma Fercam waren am Montag aus verschiedenen Orten, etwa der Slowakei oder Ungarn, nach Wien-Schwechat beordert worden.„Die Fahrer hatten also schon eine längere Fahrt hinter sich, mussten nach der Ankunft am Flughafen die Beladung der Lkw überwachen und sind anschließend gegen 22 Uhr gestartet, um die Schutzkleidung so schnell als möglich nach Südtirol zu bringen“, erklärt Baumgartner.Das heißt, die Fahrer mussten die Nacht durchfahren: „Das ist normalerweise nicht erlaubt, und nach 4 Stunden haben sie sicher auch eine Pause von 45 Minuten eingelegt. Aber in Zeiten wie diesen ist Geschwindigkeit einfach wichtig“, so Baumgartner.Die Firma Fercam übernahm den Transport der Schutzbekleidung kostenlos, „als Dank an all unsere Fahrer und Mitarbeiter, die so viel leisten“, betont Baumgartner.Generell hätten es die Lkw-Fahrer und Transporteure in der Vergangenheit nicht leicht gehabt: „Mit all den Schikanen, Nachtfahrverboten, Blockabfertigungen und den resultierenden langen Staus haben unsere Fahrer viel mitgemacht. Die jetzige Situation zeigt, dass der Lkw-Verkehr eben doch wichtig ist, damit der Alltag funktioniert.“Die Corona-Krise habe den Alltag der Fahrer noch erschwert: „Jetzt kann es oft passieren, dass unsere Lenker bei der Pause keine offenen Restaurants oder Bars finden. Zumindest sind mittlerweile die Raststätten der Autobahn wieder geöffnet“, schloss Baumgartner.Ein Teil der 1.5 Millionen Schutzmasken wird umgehend nach Mailand gebracht, wo ebenfalls großer Bedarf besteht. Das hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher in der virtuellen Pressekonferenz am Montag angekündigt : „Wir wissen jetzt schon, dass wir nicht alle 1,5 Millionen Schutzmasken genau in diesem Moment in Südtirol brauchen. Sobald der italienische Zivilschutz seine eigene Lieferung erhalten hat, wird er uns die Masken 'zurückgeben'“, so Kompatscher.

liz