Schutzmäntel und Masken kommen an

130 Tonnen Schutzausrüstung, die Südtirol über die Kontakte des Unternehmens Oberalp in China geordert hat, sind am Montag in Wien gelandet. Sie werden Dienstag von einem Frächter mit Polizeischutz ins Bundesland Tirol und nach Südtirol gebracht.