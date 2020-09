Schutzpatron Erzengel Michael: Bischof Muser feiert Gottesdienst mit Polizei

„Schutz und Sicherheit für die Bevölkerung gehören zu den großen Werten eures Dienstes für unsere Gesellschaft“, so Bischof Ivo Muser in seiner Predigt. „Es ist nicht leicht, die Sünde vom Sünder zu unterscheiden“, fügte der Bischof hinzu, „aber wir alle müssen mit dem Geist dessen handeln, der gesandt ist, Gutes aufzubauen, dem Menschen zu helfen, sich zu bekehren, sein Leben zu ändern, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern“.Der Bischof dankte allen Polizeikräften, „die sich auch in schwierigen Zeiten dafür einsetzen, die Zerbrechlichkeit der Menschen zu sehen, die trotz allem Gottes Geschöpfe sind“, so Muser. „Ich wünsche euch, dass ihr nie die menschliche Würde aus den Augen verliert“, sagte der Bischof abschließend.

