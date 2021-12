Schwangere Covid-Intensiv-Patientin aus Meran: „Große Angst um mein Baby“

Ihr Leben und das ihres ungeborenen Kindes hingen am seidenen Faden. Die 47-jährige Frau aus Meran – im sechsten Monat schwanger – ist an Covid-19 erkrankt und musste auf der Intensivstation intubiert werden. In einem bewegenden – noch unveröffentlichtem – Interview mit „Wellenbrecher“ Andrea Pizzini erzählt die Frau, wie sie durch die Hölle gegangen ist. + von Ulrike Huber