Schwarzer Peter oder: Warum nicht immer die Politik schuld ist

Im Landtagswahlkampf vor 5 Jahren waren die „Dolomiten“ im ganzen Land unterwegs, um zu erfahren, was ihre Leserinnen und Leser tatsächlich bewegt – und dafür sollten Kandidatinnen und Kandidaten fürs Landesparlament bei 8 Diskussionsabenden ihre Lösungsvorschläge liefern. Die vom Volk erstellte Themenliste brachte etliche Überraschungen. Während Wahlkampfstrategen in den Parteizentralen lieber irgendwas mit Einwanderung, Autonomie oder Doppelpass heiß aufkochen wollten, brannten den Leuten 3 Dinge tatsächlich unter den Nägeln: Wohnen, Sanität und Verkehrsbelastung.An diesen Drei wird sich 5 Jahre später nicht viel geändert haben. Klar sind das wuchtige Brocken, die sich in einer Legislatur nicht so mal aus dem Weg schaffen lassen! Aber ist unsere Politik nicht insgesamt zu kraftlos, um ordentlich was zu bewegen? Leider auch.Zum Beispiel beim Thema Wohnen. Die Zahlen zeigen, dass viele Wohnungen leer stehen (und halbe Dörfer aus Urlaubsdomizilen bestehen). Da wollte die Politik bei den leeren Wohnungen was ändern, über eine Anhebung der Immobiliensteuer. Klingt nach klarer Kante. Aber die wird sofort von den Interessengruppen abgeschliffen, weil es ja für diese und jene auf jeden Fall Ausnahmen braucht; sogar die Gemeinden knicken reihenweise ein.Die Lehre aus der Geschichte: Wir brauchen eine Politik, die auch unpopuläre Maßnahmen durchzieht und sich nicht von Lobbys alles diktieren oder umschreiben lässt, was sie zu Papier bringt! Vor allem bei den enormen Herausforderungen Verkehr und Klimaschutz wird es ohne mutige Vorgaben und Verbote nun mal nicht abgehen.Damit hätten wir den Schwarzen Peter wieder mal dort, wo er meistens hingeschoben wird. Aber: Genau das Thema Wohnung zeigt auch, dass es unfair ist, immer der Politik Schuld und Versagen vorzuwerfen. Denn kaum war das Gesetz mit der höheren ICI gemacht, hatten Immerschlaue und Nimmersatte schon Schlupflöcher gefunden – um weiterhin ordentlich Geld in die eigene Brieftasche zu stopfen und möglichst keinen Cent in die allgemeine Kasse zu legen. Also lieber Kies mit Kurzzeit-Vermietung oder dem Verkauf als Ferienwohnungen. Etwas Solidarität unter Südtirolern von Leuten, die mehrere Wohnungen besitzen? Fehlanzeige!Um den Karren Südtirol voranzubringen, braucht es 2 Zugpferde. Einmal eine Politik, die sich wieder was traut – und Leute, die auf das schauen, was man Gemeinwohl nennt: Dass es nicht nur mir selbst, sondern möglichst vielen gut geht in diesem Land. Nur beides zusammen wird helfen. Und sonst ist uns wirklich nicht zu helfen.