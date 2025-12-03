Polizeibeamte führten in der gestrigen Dienstagnacht im Bereich des Dominikanerplatzes erneut Schwerpunktkontrollen durch. Dabei kam es zu einem Einsatz an Bord eines Linienbusses, nachdem der Busfahrer die Polizei alarmiert hatte.<BR \/><BR \/>Die Beamten trafen in dem Fahrzeug auf einen Mann und eine Frau, die ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren und sich weigerten, den Bus zu verlassen. <BR \/><BR \/>Trotz wiederholter Aufforderungen der Polizisten, auszusteigen, widersetzten sich die beiden. Da sie zudem keine Ausweisdokumente vorzeigen konnten, wurden sie zur Feststellung ihrer Identität in die Quästur gebracht.<h3>\r\nFrau verstieß zudem gegen Aufenthaltsverbot<\/h3>Nach Abschluss der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um zwei peruanische Staatsbürger handelt, die im Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis sind und sich rechtmäßig im Land aufhalten. <BR \/><BR \/>Beide wurden wegen Gewalt, Bedrohung und Widerstand gegen Beamte sowie wegen der Verweigerung, ihre Personalien bekanntzugeben, angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Frau wurde außerdem angezeigt, da sie gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen verstoßen hatte.