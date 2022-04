Schwaz: Mann droht der Polizei, wegen Festnahme aus dem Fenster zu springen

Polizei, Cobra, Rettung und Feuerwehr standen im Einsatz, hieß es vonseiten der Exekutive. Der Mann konnte schließlich dazu überredet werden, sein Vorhaben abzubrechen. Er wurde vorläufig festgenommen.Die Polizei ging davon aus, dass der Mann unmittelbar vor dem Einsatz an einer Straftat beteiligt war. Medienberichten zufolge sei der Mann amtsbekannt gewesen. Bei der Straftat soll es um einen Diebstahl oder versuchten Raub gehandelt haben. Möglicherweise sei der Mann in beeinträchtigtem Zustand gewesen, angeblich habe er auch ein Messer in der Hand gehabt. Verletzt wurde niemand.