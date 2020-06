Schweden: Verurteilungen wegen Vergewaltigung stark gestiegen

Das Gesetz stuft Geschlechtsverkehr ohne ausdrückliche Zustimmung der Beteiligten als Vergewaltigung ein. Danach macht sich ein Mensch auch ohne Drohungen und Gewaltanwendung schuldig.Im Jahr 2017, ein Jahr vor Inkrafttreten des Gesetzes, gab es 190 Verurteilungen wegen Vergewaltigung. Im Jahr 2019 gab es 333 Schuldsprüche. 76 Fälle seien verhandelt worden, die ohne die Gesetzesänderung nicht strafrechtlich verfolgt worden wären, hieß es in der Studie.Das seit 1. Juli 2018 geltende Gesetz sieht zudem den Tatbestand der „fahrlässigen Vergewaltigung“ vor, nach dem er sich „des Risikos hätte bewusst sein müssen, dass die andere Person nicht freiwillig“ an dem Geschlechtsakt teilnimmt. Hier gab es laut der Studie im Jahr 2019 lediglich 12 Verurteilungen. Der Studie zufolge hatten die Gerichte Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen Fahrlässigkeit und Absicht.Um diese „Grauzone“ zu beseitigen, reiche das Gesetz nicht aus, da es oft einen Mangel an Beweisen gebe, erklärten die Forscher. Das Gesetz wurde als Reaktion auf die in sozialen Netzen entstandene #MeToo-Bewegung verabschiedet.

apa/afp