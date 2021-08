Schweigeminute in Genua am Jahrestag des Brückeneinsturzes

Bei einer Zeremonie legten Bürger und Politiker um 11.36 Uhr eine Schweigeminute ein, während die Kirchenglocken der Stadt läuteten und Sirenen der Schiffe im Hafen dröhnten, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Betroffene, die beim Unglück vor drei Jahren ihre Häuser verloren hatten, und andere Bürger warfen weiße Rosen in den Bach Polcevera.Einer der drei Pylone des Polcevera-Viadukts, bekannt auch als Morandi-Brücke, war am 14. August 2018 während eines Unwetters eingestürzt. Er riss dabei ein Teilstück der Fahrbahn mit in die Tiefe. Die innerstädtische Autobahnbrücke war Teil der Autobahn A 10 von Norditalien zur französischen Grenze. Anfang August 2020 wurde ein Neubau mit dem Namen San-Giorgio-Brücke eingeweiht.43 Menschen starben bei dem Unglück, hunderte, die unter der Brücke wohnten, wurden obdachlos. Als mögliche Ursache gilt eine all zu nachlässige Wartung des Bauwerks mit seinen stählernen Tragseilen. Der Prozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen steht noch bevor. Für Oktober ist eine Voranhörung angesetzt.Italiens Justizministerin Marta Cartabia versprach den Angehörigen der Opfer am Samstag Gerechtigkeit. „Ich stehe hier als Mutter“, sagte sie laut Ansa. Es habe nie die Gefahr bestanden, dass die schwersten Delikte im Zusammenhang mit dem Unglück verjährten, versicherte sie unter dem Applaus der Zuhörer.

apa/stol