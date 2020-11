Schweiz: Alle Intensivbetten besetzt

242 Reservebetten sind noch frei, sagt Andreas Stettbacher, Delegierter des Schweizer Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD), am Dienstag. „Diese Reservebetten können ausgeschöpft werden – und diese Reserve kann auch noch einmal auf 1400 Betten ausgebaut werden“, so Stettbacher.Rund 60 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen seien Covid-19-Patienten. Die Überweisungen auf die Intensivstationen seien weiterhin steigend. Patienten aus stark ausgelasteten Regionen werden zunehmend in andere Regionen verlegt. Mit den sinkenden Fallzahlen würde in rund 2 Wochen allerdings auch die Zahl der Spitaleintritte sinken.In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 4560 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 142 neue Todesfälle und 299 weitere Spitaleintritte registriert.Seit Beginn der Pandemie gab es in der Schweiz mit insgesamt 274.534 laborbestätigten Fällen etwas mehr Infektionen als im vergleichbaren Österreich. Bei der Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zählt die Eidgenossenschaft mit 3300 deutlich mehr als Österreich mit rund 1800.

stol/apa/sda