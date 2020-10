Schweiz: Ausschluss älterer Menschen bei Überfüllung der Intensivstationen?

Die Regeln besagen, dass der Arzt im Falle eines Platzmangels entscheiden kann, Personen über 85 Jahre und Personen über 75 Jahre, die an gewissen Krankheiten, wie zum Beispiel Leberzirrhose, chronische Niereninsuffizienz, oder Herzinsuffizienz und deren Überlebenszeit auf weniger als 24 Monate geschätzt wird, nicht zu akzeptieren.Das achtseitige Protokoll mit dem Titel „Pandemie Covid-19: Triage von Intensivbehandlungen bei Ressourcenknappheit“ wurde am 20. März von der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht, wurde aber, wie italienische Medien betonen, nie tatsächlich angewendet.„Durch die rasche Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) ist eine außerordentliche Situation entstanden, die zu einem massiven Zustrom von Patienten in die Akutkrankenhäuser führen wird“, heißt es in der Einleitung der Leitlinien, in denen betont wird: „Wenn die verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, müssen Rationierungsentscheidungen getroffen werden“.

ansa/stol