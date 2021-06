Schweiz spendet 4 Millionen Corona-Impfdosen

Die Schweiz spendet 4 Millionen Impfdosen des Stoffes AstraZeneca gegen das Coronavirus. Die Spende soll über das internationale Impfprogramm Covax verteilt werden, wie die Regierung am Mittwoch in Bern bekanntgab. Sie hat insgesamt 5,4 Millionen Dosen AstraZeneca-Impfstoff auf Lager, er ist bisher in der Schweiz aber noch gar nicht zugelassen.