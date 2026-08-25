Bürgler, der in den sozialen Medien auch unter dem Namen „Firekeeper“ bekannt ist, war auf dem Pfunderer Höhenweg unterwegs. Seine letzte Spur führte zum Wilden See. <BR \/><BR \/>Nachdem seit rund 24 Stunden kein Kontakt mehr zu ihm bestanden hatte, hatten seine Follower Alarm geschlagen. Sie hatte sich Sorgen gemacht. Daraufhin startete die Bergrettung die Suche nach dem Mann.<BR \/><BR \/>Schließlich konnte Bürgler wohlbehalten gefunden werden. Der Grund für die fehlende Erreichbarkeit war offenbar harmlos: Er befand sich lediglich in einem Gebiet ohne Mobilfunkempfang. Der Sucheinsatz wurde daraufhin beendet.