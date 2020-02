Schweizer Dorf befürchtet 10-jährige Evakuierung

Das Schweizer Verteidigungsministerium eröffnete den im Ort ansässigen Menschen in dieser Woche, das Risiko durch die Munition sei nicht mehr tragbar und eine längere, vollständige Evakuierung des Dorfes die beste Lösung.Bereits 1947 war die Hälfte des in dem Schacht gelagerten Arsenals explodiert, 9 Menschen kamen ums Leben. Die Gefahr einer weiteren Explosion in dem Lager sei jahrzehntelang unterschätzt worden, teilte das Ministerium nun mit.In dem ehemaligen Bahnstollen in Mitholz im Kanton Bern lagern dem Ministerium zufolge immer noch 3.500 Tonnen Munition. Das Depot ist teilweise eingestürzt, ein Teil der darin gelagerten Waffen ist unter Felsbrocken begraben.Laut Ministerium müssen Straßen umgeleitet und eine Bahnlinie mit speziellen Schutzvorrichtungen überdacht werden. Je nach Fortschritt der Arbeiten könne die notwendige Evakuierung des Ortes sogar mehr als ein Jahrzehnt andauern. Die gelagerten Explosivstoffe könnten frühestens 2031 aus dem Schacht geholt werden.

apa/afp