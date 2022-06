Schweizer Luftraum nach Störung der Luftsicherheit gesperrt

Die Schweizer Flugsicherheit Skyguide hat den Luftraum des Landes wegen eines technischen Problems bis auf weiteres für den Flugverkehr gesperrt. In den frühen Morgenstunden sei es zu einer Störung gekommen, wie Skyguide am Mittwoch erklärte. Zahlreiche Flugzeuge, die in Zürich oder Genf landen sollten, werden seit den frühen Mittwochmorgen in Nachbarländer umgeleitet.