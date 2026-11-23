Gegen 17 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Meran ein: Aus einer Wohnung des ehemaligen Hotel Eurotel stiegen Rauchschwaden auf. In dem Gebäude befinden sich derzeit rund 150 Wohneinheiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388334_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im ersten Stock stellten die Einsatzkräfte einen kleinen Schwelbrand fest. Umgehend kontrollierten sie die Wohnung und das Umfeld; es befanden sich glücklicherweise keine Personen darin. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge stand die Wohnung leer und war mit Müll vollgestellt. Dieser dürfte sich entzündet und den Schwelbrand ausgelöst haben. Das Feuer erlosch jedoch aufgrund des niedrigen Sauerstoffgehalts in der Wohnung offenbar von selbst. Die Feuerwehrleute kontrollierten anschließend die betroffenen Räumlichkeiten und das Umfeld.<BR \/><BR \/>Auch das Weiße Kreuz war vorsorglich vor Ort.