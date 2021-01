Schwelbrand in Neumarkt: Und immer wieder neue Glutnester

Es ist wohl der Albtraum jedes Reihenhausbesitzers: Ein Feuer glimmt in der Isolierung zwischen 2 Haushälften in der Neumarkter Boznerstraße, zwischen Vill und dem Hauptort.Seit Donnerstagnacht, kurz nach 23 Uhr, sind die Männer der Freiwilligen Feuerwehr von Neumarkt am Einsatzort und versuchen, den Brand zu löschen. Doch immer wieder entdecken sie neue Glutnester: eine nervenaufreibende Angelegenheit.Erst versuchte man, das Feuer von wenigen Löchern in der Wand aus zu löschen. Mittlerweile mussten Maurer zu Hilfe gerufen werden: Diese tragen die Zwischenmauer großflächig ab, um zu den Glutstellen zu gelangen.Die Ursache für das Feuer ist noch nicht gefunden. An der Stelle gibt es keine Elektroleitungen. Eine Hypothese lautet, dass ein Kamin undicht gewesen sein könnte und die Isolierung in Brand setzte.Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.

kn