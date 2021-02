Schwelbrand zerstört Wohnung – 2 Hunde eingegangen

Am Dienstag kurz nach 17 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Wohnungsbrand in den Bozner-Boden-Weg gerufen. In einer Küche war es zu einem Schwelbrand gekommen. Personen wurden keine verletzt; 2 Hunde sind eingegangen.