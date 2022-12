Schwere Unwetter in Süditalien

Foto: © ANSA / Frame da video YouTube

Starke Regenfälle gab es vor allem in Sizilien, mit der Folge, dass es zu Erdrutschen kam, Straßen wurden vermurt und weggeschwemmt, Häuser und Unterführungen wurden überflutet, Menschen saßen in ihren Autos und Häusern fest, und einige Familien sind isoliert.Eine Frau, die in Terme Vigliatore in ihrem von Schlamm bedeckten Auto zurückgelassen wurde, konnte ebenso gerettet werden wie eine andere Frau und ihre beiden Kinder in Tripi.In Milazzo wurde ein Krankenwagen, der zur Rettung eines Herzinfarktopfers unterwegs war, fast vom Wasser überflutet und musste anhalten. In Spadafora und Milazzo wurden Dutzende von Autofahrern gerettet: überflutete Straßen, gesprengte Schächte, Erdrutsche, überflutete Keller.Auch in Milazzo, im Kunstinstitut in der Via Gramsci, saßen 6 Studenten, 2 Lehrer und 2 Assistenten fest, als in mehreren Straßen der Strom ausfiel. Ebenfalls im großen Zentrum von Messina wird eine dreiköpfige Familie in einer Pension untergebracht, da das Dach ihres Hauses eingestürzt war.Die Bürgermeister der Gemeinden in Messina rufen die Menschen zu äußerster Vorsicht auf, wenn sie ihre Häuser verlassen müssen, insbesondere, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind.