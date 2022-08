Bei der Bergung des Verletzten

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt: Der Paragleiter ist ersten Informationen zufolge an der Bärentaler Spitze in der Nähe der Plattner Seen abgestürzt. Dabei verletzte er sich schwer.Der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung und die Carabinieri wurden alarmiert. Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht.