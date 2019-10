Schwer Verletzter entpuppt sich als Fahrraddieb

Der Sturz war von L. D. aus Auer gegen 14.23 Uhr beobachtet worden. Er eilte sofort zu dem reglos am Boden liegenden Mann und alarmierte das Weiße Kreuz. Als der stark blutende Mann zu sich kam – die Rettungskräfte waren noch nicht angekommen – wollte er trotz seiner schweren Verletzungen unbedingt telefonieren.

Verletzten und Rad in einen Lieferwagen geladen



Er wunderte sich darüber, dachte sich zunächst aber nichts dabei. Erst als nur 2 Minuten später ein weißer Transporter an der Unfallstelle auftauchte, dessen Lenker ausstieg und das grüne Rad wie auch den verletzten Mann einlud, kam ihm die Sache spanisch vor. L. D. diskutierte noch mit den Männern, doch es half nichts: Die beiden brausten über die sogenannten Mühlen – eine sehr enge Straße – davon.L. D., der nicht als jemand dastehen wollte, der ohne Grund den Notruf gewählt hatte, rief erneut das Weiße Kreuz an und schilderte die Situation. Der Rettungswagen, der bereits über die „Mühlen“ in Richtung Unfallstelle unterwegs war, stellte sich dem Lieferwagen in den Weg; die Retter überredeten den Mann, sich versorgen und ins Krankenhaus einliefern zu lassen. Der Lenker hingegen machte sich aus dem Staub.L. D. alarmierte auch die Carabinieri. Was aber weder er noch die Carabinieri zu diesem Zeitpunkt wussten: Gegen 14.15 Uhr, also nur wenige Minuten zuvor, war einem 13-jährigen Jugendlichen in Truden sein leuchtend-grünes Jugend-Mountainbike der Marke Cube gestohlen worden, das er vor der Haustüre seiner Großeltern abgestellt hatte.

vs