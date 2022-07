Schwere Brände auf Sardinien: 4 Südtiroler im Einsatz

Brand in Cagliari. - Foto: © ANSA / Vigili del fuoco

Sardinien kämpft aktuell wieder gegen schwere Waldbrände. Allein am Freitag sind in kurzer Zeit 18 neue Brände in 4 Gebieten ausgebrochen. Dabei wurden zusätzlich zu den Bodenteams auch die Luftfahrzeuge der Forstverwaltung eingesetzt.Neben den zahlreichen Feuerwehrleuten stehen auch Freiwillige im Einsatz gegen die Flammen. Mehrere Häuser mussten bereits evakuiert werden. Betroffen ist wie bereits im letzten Jahr vor allem der Westen der Insel.Aber auch in der Hauptstadt Cagliari im Süden Sardiniens brannte es. Mehrere Ansitze mussten evakuiert werden.Im Löscheinsatz stehen auch heuer wieder 4 Südtiroler: Pilot Michael Auer, Christoph Gamper, René Holzknecht und Dietmar Gufler von Heli Austria Meran, sind von der Region Sardinien mit der Brandbekämpfung beauftragt worden.Sie befinden sich mit dem grünen Schwerlasthubschrauber vom Typ „AS332 Super Puma“ im Löscheinsatz.Mit dem Wasserbehälter „Bambi Bucket“ können Sie bis zu 4000 Liter Wasser transportieren und gezielt bei den Brandherden abwerfen.