Schwere Gefechte in der Ukraine, Hunderte Tote, darunter viele Kinder

Die russischen Truppen setzten am Freitag ihren Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fort: „Die Hauptanstrengungen der russischen Truppen konzentrieren sich auf die Einkreisung Kiews“, heißt es im Bericht der ukrainischen Armee. Kiew löste seit Mitternacht mehrfach Luftalarm aus. Die Bewohner sollten sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit bringen.Nach Angaben der Regionalbehörden drangen russische Truppen erstmals auch in die ukrainische Hafenstadt Mykolajiw am Schwarzen Meer vor, eine Stadt, die auf halbem Weg zwischen Cherson, das in den letzten Tagen gefallen ist, und Odessa liegt.„Gestern haben wir mehr als 2000 Tote gezählt, davon über 100 Kinder. Wir können jede Stunde mit Hunderten von Toten und Verletzten rechnen.“ Dies sagte Serhiy Chernov, Vorsitzender des Regionalrates von Charkiw, in einer Videoschaltung. „Das Dorf Iakevo in der Region Charkiw wurde zerstört, es gibt viele Tote in diesem Gebiet.“Während die Moskauer Börse am Freitag den fünften Tag in Folge geschlossen, setzt der Krieg den Börsen weltweit zu. Insbesondere der Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja hat die Aktienmärkte aufgeschreckt.Für Freitag ist eine Dringlichkeitssitzung der Außenminister der NATO, der G7 und der EU zur Ukraine einberufen worden. US-Außenminister Blinken wird ebenfalls an dem europäischen Treffen teilnehmen.„Wir arbeiten daran, Putin an den Tisch zu bringen“, sagt Italiens Außenminister Luigi Di Maio. Ministerpräsident Mario Draghi hat den heimtückischen Angriff Russlands auf das Atomkraftwerk Saporischschja verurteilt.

apa/stol