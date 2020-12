Schwere Krise im Transportgewerbe, Dienstleistungsunternehmen hoffen

Die Herbstausgabe des Wirtschaftsbarometers vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen zeigt die schwierige Lage des Transportgewerbes: Fast die Hälfte der Unternehmen klagt über eine unbefriedigende Ertragslage im laufenden Jahr und 30 Prozent sind pessimistisch auch in Hinsicht auf 2021. Der Dienstleistungssektor ist hingegen zuversichtlicher, was die Konjunkturentwicklung im kommenden Jahr betrifft, wenn auch mit erheblichen Unterschieden zwischen den einzelnen Branchen.Über ein Drittel der Südtiroler Dienstleistungsunternehmen erwartet, das Jahr 2020 mit einem unbefriedigenden Betriebsergebnis abzuschließen. Besonders schwierig ist die Lage bei den Dienstleistungen für Unternehmen, bei den persönlichen Dienstleistungen, im Immobilienbereich sowie bei Verlags- und Kommunikationstätigkeiten. Zwei Drittel der Unternehmer und Unternehmerinnen im Dienstleistungssektor klagen über einen Umsatzrückgang im Vergleich zum vergangenen Jahr und auch die Investitionen haben stark abgenommen. Im Finanzsektor verschlechterte sich die Zahlungsmoral der Kunden, die Banken melden aber Zuwächse sowohl bei den Einlagen als auch bei den Kreditforderungen.Bessere Aussichten für den Dienstleistungssektor dürften mit dem neuen Jahr kommen, denn neun von zehn Unternehmen rechnen mit einer (zumindest) befriedigenden Ertragslage im Jahr 2021. Die Erholung sollte sich nicht nur auf den Umsatz, sondern auch auf die Investitionen und die Beschäftigung auswirken. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen. Optimismus herrscht vor allem im Finanzsektor und bei den beruflichen, technischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten, wo fast jedes zweite Unternehmen von einer richtig „guten“ Ertragslage im Jahr 2021 ausgeht. Die Erwartungen im Verlagswesen, in der Immobiliensparte und bei den persönlichen Dienstleistungen sind hingegen deutlich bescheidener.Noch kritischer ist das Bild im Transportsektor, wo nur etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen von einem zufriedenstellenden Betriebsergebnis im Jahr 2020 ausgeht. Über zwei Drittel der Betriebe melden sinkende Umsätze und viele Unternehmer und Unternehmerinnen klagen über eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen, vor allem was die Zahlungsmoral der Kunden betrifft.Die Lage ist für die Betreiber von Aufstiegsanlagen besonders schwierig, aufgrund des Einbruchs des Tourismus und des verspäteten Beginns der Skisaison. In dieser Branche berichten alle Unternehmen von einem Umsatzrückgang im Jahr 2020 und mehr als die Hälfte erwartet für 2021 eine weitere Abnahme des Geschäftsvolumens. Auch für den Güterverkehr, der von der zweiten Pandemiewelle hart getroffen wurde, sind die Prognosen sehr pessimistisch: Hier gehen fast vier von zehn Unternehmen auch in Bezug auf das nächste Jahr von einer schlechten Ertragslage aus.Die anhaltende Krise führte zudem zu einem Rückgang der Investitionen und wirkte sich auch auf die Beschäftigung negativ aus: In den ersten zehn Monaten des Jahres 2020, von Januar bis Oktober, lag die Zahl der Arbeitnehmer/innen im Südtiroler Transportsektor durchschnittlich um 2,7% unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, fordert Gewissheit für die Aufstiegsanlagen: „Die Skigebiete tun alles, um sicher öffnen zu können. Es ist notwendig, dieser Branche eine klare Perspektive zu geben, um die touristische Wintersaison und die vielen Arbeitsplätze, die davon abhängig sind, zu retten.“

