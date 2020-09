Schwere Meningitis: Bessone auf dem Weg der Besserung

Erste Symptome waren vor rund 3 Wochen aufgetreten. Daraufhin hatte der Landesrat zunächst einige Tage im Krankenhaus in Brixen verbracht.Am 30. August wurde er jedoch angesichts der ernsten gesundheitlichen Lage in die neurologische Abteilung des Bozner Krankenhauses überstellt. Dort behandeln ihn Francesco Teatini, Primar der Neurologie in Bozen, sowie Igor Florio und deren Team, die Bessones Gesundheitszustand durchgehend überwachen.„Ich hoffe, dass ich bald nach Hause zu meiner Familie zurückkehren kann“, erklärte der Landesrat in einer Aussendung.

