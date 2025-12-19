Der Verkehr auf der Brennerautobahn steigt noch immer – aber nur noch sehr moderat: A22-Präsident Hartmann Reichhalter geht für heuer von einem Plus von 0,5 Prozent für die Gesamtstrecke Brenner-Modena aus. Am Brenner werde sogar ein Rückgang von 4 Prozent verzeichnet, und zwar auch, weil das Problem Luegbrücke so negativ dargestellt worden sei.<BR \/><BR \/>Dadurch seien viele Autofahrer von Innsbruck bis Sterzing auf die Bundesstraße (bzw. Staatsstraße) ausgewichen. Die Arbeiten an der Luegbrücke haben sich weit weniger auf den Verkehr ausgewirkt als befürchtet, zieht Reichhalter Bilanz. Im kommenden Jahr werde die Luegbrücke noch einige Tage mehr zweispurig befahrbar sein als heuer. <h3>\r\nErst Daueranstieg, jetzt Stagnation<\/h3>Einen Verkehrszuwachs von drei bis fünf Prozent wie in der Vergangenheit wird es auf der Brennerautobahn in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht mehr geben, ist der Autobahnpräsident überzeugt. Die Kurve bei der Verkehrszunahme flacht nämlich ab. Reichhalter geht davon aus, dass es auch 2026, wenn, dann nur einen moderaten Anstieg geben wird. Das hänge auch mit der Wirtschaftsrezession in Deutschland zusammen. In sehr vielen Fällen sei wohl eine Ablenkung durch das Handy Unfallursache gewesen – vor allem dann, wenn die Bremsspuren fehlen. Deshalb: Hände und Augen weg vom Handy, so der Aufruf des A22-Präsidenten.<BR \/><BR \/>Zurück zum Verkehrsaufkommen: Auch wenn der Verkehr nur mehr leicht zunimmt, so ist ein Blick auf die Entwicklung seit 1996 doch ernüchternd. Laut einer gestern veröffentlichten ASTAT-Statistik wurden 2023 auf dem Südtiroler Abschnitt der Brennerautobahn 30,8 Millionen Durchfahrten gezählt – das sind um 62,8 Prozent mehr als 1996 (18,9 Millionen Durchfahrten). <BR \/><BR \/>Abgesehen vom Brenner verzeichnet die Mautstelle Bozen Süd die höchste Zahl an Durchfahrten – 10,2 Millionen (siehe Grafik). Ursache für den seit vielen Jahren zunehmenden Verkehr ist laut ASTAT vor allem der Tourismus: Mit den steigenden Touristenankünften (2023: über 8,4 Millionen) haben laut ASTAT im gleichen Maß auch die Durchfahrten durch Südtirol zugenommen. Der Großteil der Fahrzeuge, die in Südtirol ein- und ausfahren, sind Fahrzeuge der Klasse A (Pkw und Krafträder): 77,5 Prozent. In knapp 30 Jahren ist deren Zahl um mehr als acht Millionen gestiegen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251930_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Schwerfahrzeuge machen bei den Ein- und Ausfahrten in Südtirol hingegen nur 8,2 Prozent aus. <BR \/><BR \/>Überraschend: Das höchste prozentuale Wachstum bei den Ein- und Ausfahrten seit 1996 verzeichnen die Busse und Lieferwagen: plus 114,3 Prozent. <BR \/><BR \/>Wie sehr der Tourismus mit dem Verkehr zusammenhängt, zeigen die Zahlen rund um Mariä Empfängnis (8. Dezember): Am 7. Dezember 2023 wurde demnach die höchste Anzahl an Durchfahrten ausfahrender Fahrzeuge auf dem Südtiroler Abschnitt der A22 verbucht.