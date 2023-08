Schwere Unwetter im Nordwesten Italiens richten große Schäden an

In Genua fiel Rekordregen. - Foto: © ANSA / LUCA ZENNARO

Eine Mure hat den Zugverkehr zwischen Turin und Frankreich unterbrochen.

Vigevano: Dach des Domes abgedeckt

Nicht nur in Südtirol sondern auch in anderen Regionen Italiens kam es bereits am Sonntagabend und am heutigen Montag zu schweren Unwettern mit heftigen Regenfällen.So gab es in Ligurien in den vergangenen 24 Stunden 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter: Ein Rekordwert, der den Bahnhof von Genua unter Wasser gesetzt hat.Der Zugverkehr zwischen Turin und Frankreich musste nach einem Murenabgang sogar vollkommen unterbrochen werden. Auch auf der Brennerbahnlinie gibt es derzeit nach einem Murenabgang zwischen Steinach in Tirol und dem Brenner kein Weiterkommen. Im Piemont und in der Lombardei traten mehrere Flüsse über die Ufer. 3 Staatsstraßen mussten für den Verkehr geschlossen werden.In der Stadt Vigevano in der Provinz Pavia wurde durch heftige Unwetter mit Starkwind das Dach des Domes abgedeckt. In der Nähe von Brescia musste ein Dorf evakuiert werden. In der Lombardei mussten die Feuerwehren zu Hunderten Einsätzen ausrückenAuch in Mailand stehen die Feuerwehren seit Stunden im Dauereinsatz, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien oder überflutete Keller auszupumpen.