Innerhalb weniger Minuten wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Kastelruth, Seis am Schlern und Völs gleich mehrmals alarmiert.Besonders oft wurde die Freiwillige Feuerwehr Seis am Schlern alarmiert: ganze 13 Mal in einer knappen Stunde.Einige Keller und Straßen wurden überschwemmt. Über größere Schäden war bei Redaktionsschluss noch nichts bekannt.Die Gewitterzelle kam über das Sarntal in das Schlerngebiet. Im Minutentakt waren große Blitze zu sehen, die den Nachthimmel erhellten.