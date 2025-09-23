Dort kam es zu weit verbreiteten Überschwemmungen und Erdrutschen. Einige Personen mussten aus ihren vom Wasser eingeschlossenen Autos gerettet werden. Betroffen ist auch die Gegend nördlich von Mailand und um den Comer See. In verschiedenen Gemeinden dort wie in der Stadt Cabiate floss das Wasser kniehoch durch die Straßen. Zudem kam es zu Erdrutschen. Mehrere Bahnverbindungen, waren unterbrochen, darunter die Strecke Como-Chiasso.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bilder-schwere-unwetter-in-norditalien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, wird der Norden Italiens seit gestern von schweren Unwettern heimgesucht. Die Schlechtwetterfront zieht Richtung Süden. So war am Dienstag in der Früh auch Rom von heftigen Niederschlägen betroffen. Aus mehreren Stadtteilen wurden Überschwemmungen gemeldet. In den nächsten Tagen ist keine Besserung in Sicht, prognostizieren die Meteorologen. In mehreren mittelitalienischen Regionen ist nicht nur mit heftigen Niederschlägen, sondern auch mit Hagel und starkem Wind zu rechnen.