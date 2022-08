Schwere Unwetter in Norditalien – In Südtirol lokale Gewitter möglich

Foto: © ANSA / US Regione Emilia Romagna

Ein Hausdach fällt auf ein Auto. - Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Beulen auf einem Auto von den Hagelkörnern. - Foto: © ANSA / Beppe Risso

Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Land unter in Norditalien: Wirbelstürme gepaart mit heftigen Gewittern wüten derzeit in Norditalien. In der Toskana wurden mehrere Häuser evakuiert, da die Dächer weggerissen wurden. In mehreren Gebieten wurden die Straßen gesperrt, der Zugverkehr wurde eingestellt. In der Gegend von Ferrara stürzte ein Kran auf ein Reihenhaus.In Fornaci di Barga (Provinz Lucca) wurden 3 Menschen verletzt, als während des Wolkenbruchs, der am Donnerstagmorgen mit starken Windböen über die Toskana hinwegfegte, ein Dach von einem Haus heruntergerissen wurde. Das Dach des Hauses fiel auf ein Auto. Die 3 Personen mussten von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit werden.Auch in Florenz gab es eine ähnliche Situation aufgrund umgestürzter Bäume. Nach Angaben der Stadtpolizei stürzte in der Viale Fanti, in der Nähe des Stadions, ein Baum auf ein Auto mit 2 Insassen, die leicht verletzt wurden.Walnussgroße Hagelkörner, ein Sturm mit bis zu 120 Stundenkilometern und Starkregen fegten am frühen Morgen zwischen Genua und Tigullio. In einigen Gebieten schlug der Hagel Fensterscheiben von Häusern ein und zerstörte Obstbäume, Gemüsegärten und Ernten.In Südtirol gilt Warnstufe gelb, das bedeutet, dass auch lokale Gewitter und Murgänge möglich sind. Der Nachmittag verläuft wechselhaft mit vielen Wolken und nur etwas Sonne. Neben längeren trockenen Phasen sind gewittrige Regenschauer zu erwarten, diese können auch stark sein.Auch am Freitag dominieren die Wolken, die Sonne scheint höchstens zwischendurch. Erneut muss man den ganzen Tag über mit durchziehenden Regenschauern rechnen, auch Blitz und Donner können mit dabei sein. In der Folgenacht beruhigt sich das Wetter allmählich, es wird föhnig.Zum Wochenende hin lockern die Wolken auf und es scheint im ganzen Land vermehrt die Sonne.