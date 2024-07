Die Freiwilligen Feuerwehren mussten am späten Nachmittag mehrmals ausrücken.Allein in St. Vigil in Enneberg kam es zu mehreren Unwettereinsätzen, unter anderem zu einem Murenabgang. Auch starker Hagelschlag war zu verzeichnen.Meldungen über Verletzte liegen glücklicherweise nicht vor.