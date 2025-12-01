Bei Waldarbeiten oberhalb des Spitalerhofs in St. Leonhard in Passeier ist es am heutigen Montag gegen 10.30 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.<BR \/><BR \/>Ein 55-Jähriger wurde von einem Baum überrollt und erlitt dabei ein Polytrauma. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen.<BR \/><BR \/>Ebenfalls im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und St. Martin, das Weiße Kreuz, die Bergrettung und die Carabinieri.