Der erste Notruf ging gegen 8 Uhr ein: Im Gebiet Cima Bandiera war ein 62-jähriger Jäger auf einem steilen Hang ausgerutscht und rund 15 Meter abgestürzt, dabei zog er sich Verletzungen an einer unteren Extremität zu. Der 62-Jährige war in Richtung Passo Nota unterwegs, als er verunfallte. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde er auf einer Trage gesichert und mithilfe einer Seilwinde vom Rettungshubschrauber geborgen. Er wurde ins Krankenhaus von Trient gebracht. Der Einsatz endete gegen 9.30 Uhr.<BR \/><BR \/>Gegen 11 Uhr ging bei der Bergrettung erneut ein Notruf ein: diesmal aus dem Gebiet Cavasapia. Ein 83-Jähriger hatte sich bei Waldarbeiten mit einer Motorsäge schwere Verletzungen zugezogen. Die Rettungskräfte erreichten den Mann, versorgten und stabilisierten ihn vor Ort. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient gebracht. Der Einsatz war gegen 12 Uhr abgeschlossen.