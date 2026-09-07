Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr. Der junge Mann war gerade mit Arbeiten im Wald beschäftigt, als ihn ein Ast traf. Dabei verlor er zunächst das Bewusstsein. Wenig später kam er wieder zu sich.<BR \/><BR \/>Sofort setzten seine Kollegen über die Notrufnummer 112 einen Notruf ab. Daraufhin rückten Bergretter der Stationen Paganella Avisio und Fleimstal zum Einsatzort aus. Auch ein Notarzthubschrauber wurde zum Unfallort geschickt.<BR \/><BR \/>Die medizinische Besatzung wurde im Schwebeflug rund 200 Meter vom Verletzten entfernt abgesetzt. Zu Fuß erreichten die Einsatzkräfte den Waldarbeiter und begannen unmittelbar mit der Erstversorgung und bereiteten ihn für den Transport vor.<BR \/><BR \/>Mit der Seilwinde wurde der Mann schließlich an Bord des Notarzthubschraubers gehievt und zur weiteren medizinischen Versorgung nach Trient geflogen. Über die Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst keine weiteren Angaben vor.