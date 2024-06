Schwerer Arbeitsunfall in Lüsen

Ersten Informationen zufolge ist eine Person gegen 16.40 Uhr in einem Stall 4 Meter durch das Futterloch abgestürzt.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und versorgten die schwer verletzte Person an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri.