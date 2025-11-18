Der Arbeitsunfall ereignete sich in Margreid auf der Höhe des Sportplatzes. Ersten Informationen zufolge zog sich eine Person schwere Verletzungen zu, während sie gegen 14 Uhr Arbeiten auf einem Traktoranhänger durchführt hat. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und fanden die Person schwer verletzt vor. Diese wurde anschließend vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen überdies die Freiwilligen Feuerwehren von Margreid, Kurtatsch und Tramin sowie die Carabinieri und das Weiße Kreuz.