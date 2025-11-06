Laut ersten Informationen ereignete sich der Unfall an der Kreuzung zwischen Via Borgo Cremera und Via Borgonuovo. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto fast vollständig zerdrückt wurde. Für den Fahrer – er wurde noch von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt – kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Im Bus befanden sich etwa 50 Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule. Rund 20 Kinder und Jugendliche erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden direkt vor Ort oder im Krankenhaus von Chieri medizinisch versorgt.<BR \/><BR \/>Neben mehreren Rettungswagen waren auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr von Chieri im Einsatz. Die Carabinieri der Kompanie Chieri haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.<BR \/><BR \/>Wie La Repubblica weiter berichtet, ist es bereits der zweite tödliche Verkehrsunfall innerhalb weniger Stunden im Gebiet rund um Turin. Bereits am Montagabend war in Moncalieri eine 45-jährige Frau – Daniela Gherasim – tödlich verunglückt, nachdem sie von einem Transporter erfasst worden war. Sie wurde ins Krankenhaus Cto von Turin gebracht, wo sie kurz nach ihrer Einlieferung verstarb.