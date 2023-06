Schwerer Busunfall bei Neapel: Ein Toter und 14 Verletzte

Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Der Unfallhergang wird noch von der Verkehrspolizei untersucht. Vermutet wird, dass der Bus nach einem Unfall zwischen 3 Autos, bei dem ein Autofahrer ums Leben kam, gegen eines der auf der Straße stehenden Fahrzeuge geriet. Daraufhin kippte der Bus um und rutschte über eine Böschung.Die Feuerwehr musste stundenlang mit einem Kranwagen arbeiten, um die Passagiere aus dem Bus zu befreien. An Bord befanden sich 38 Personen und 2 Fahrer. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser der Gegend eingeliefert, wie italienische Medien am Sonntag berichteten. Auch ein Rettungsflugzeug traf an der Unfallstelle ein.Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen Ausländer, der noch nicht identifiziert werden konnte. Die Autobahnstrecke musste mehrere Stunden lang geschlossen werden. Der Bus gehörte der „Flixbus“-Flotte und fuhr von der süditalienischen Adria-Stadt Lecce in Richtung Rom.