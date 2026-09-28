Der Unfall ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Brannenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte der junge serbische Fahrer eines ungarischen Sattelzugs das Stauende im Bereich der Lkw-Dosierung zu spät. Sein Fahrzeug prallte auf einen polnischen Lastwagen.<BR \/><BR \/>Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 26-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Rosenheim gebracht.<BR \/><BR \/>Der belarussische Fahrer des polnischen Lastwagens blieb bei dem Unfall unverletzt.<BR \/><BR \/>Der mit Milchprodukten beladene ungarische Sattelzug wurde bei der Kollision massiv beschädigt und kam quer über die Fahrbahn zum Stillstand. Auch der leere Auflieger des polnischen Lkw wurde erheblich beschädigt.<BR \/><BR \/>Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während der Bergungsarbeiten bleibt die A93 gesperrt.