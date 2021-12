Schwerer Lkw-Unfall auf der Brennerautobahn

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr auf der Nordspur in der Nähe der Mautstelle von Brixen. Ersten Informationen zufolge waren 2 Lkw in den Unfall verwickelt.Mehrere Freiwillige Feuerwehren und zahlreiche weitere Rettungsorganisationen stehen derzeit im Einsatz.Ein Lkw-Lenker blieb in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Rettungskräfte arbeiten derzeit an der Befreiung des Mannes. Wie schwer die Verletzungen sind, steht zur Stunde nicht fest.Aufgrund des Unfalls bildeten sich bereits massive Staus.

