Ein Motorradfahrer aus der Schweiz war mit seiner Maschine in Richtung Meran unterwegs, kurz vor der Ortseinfahrt Rabland streifte der etwa 45-50 Jahre alte Biker mit seiner Suzuki ein entgegenkommendes Autos und kam zu Sturz. Ein zweites Auto touchierte dann den auf der Fahrbahn liegenden Motorradfahrer.<BR \/><BR \/>Der schwer verletzte Motorradfahrer musste vom Notarzt vor Ort intubiert werden, der Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen. Die Insassen der in den Unfall verwickelten Autos aus Deutschland und der Schweiz standen unter Schock.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Naturns und Meran samt Notarzt des Sanitätsbetriebs, der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Freiwillige Feuerwehr Naturns und die Carabinieri von Schlanders.