Nach Starkregen löste sich am späten Mittwochabend im Bereich Rotbach bei der Daimerhütte eine massive Mure. Die Geröllmassen gelangten bis ins Tal und richteten im Bereich Gisse zwischen Luttach und St. Johann schwere Schäden an.<BR \/><BR \/> Der meterhohe Murkegel verlegte die Hauptstraße komplett und erreichte das Bett der Ahr, wodurch der Fluss kurzzeitig gestaut wurde. Aus Sicherheitsgründen mussten die Einsatzkräfte ein Hotel sowie drei Wohnhäuser evakuieren und insgesamt rund 120 Personen in Sicherheit bringen. <BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte leiteten umgehend die Suche nach möglichen verschütteten Personen ein, konnten in der Zwischenzeit aber Entwarnung geben: Bei dem Murenabgang wurde niemand verletzt. Nach einigen Rindern, die sich zur Zeit des Murgangs im Gefahrenbereich befanden, wird derzeit gesucht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1344027_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Aufräumarbeiten begannen noch in der Nacht mit Unterstützung von mehreren Baggern. Da auch das provisorische Feuerwehrhaus von St. Johann im Gefahrenbereich liegt, wurde die Einsatzzentrale vorsorglich auf den Sportplatz St. Martin verlegt. Die Gemeindeleitstelle Ahrntal sowie die Bezirkseinsatzzentrale wurden ebenfalls aktiviert.<BR \/><BR \/> Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Luttach, St. Johann, Sand in Taufers, Lappach, Mühlen und Steinhaus, die Bergrettung Ahrntal, das Weiße Kreuz mit der sanitären Einsatzleitung, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge.